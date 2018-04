Dany Boon : "j'ai une fiche d'impôts à deux chiffres en millions d'euros"

Acteur le plus "bankable" du cinéma français, Dany Boon gagne beaucoup d'argent. Et paye donc beaucoup d'impôts. "J'ai une fiche d'impôts à deux chiffres en millions d'euros" explique-t-il sur le plateau de C à Vous, sur France 5, vendredi 30 mars. Pas question pour autant de râler. "Je suis ravi, moi j'ai toujours payé 50% d'impôts où que je sois et je suis très content de ça", a-t-il expliqué, soulignant que les impôts en Californie étaient aussi très élevés. "Je ne suis pas domicilié en Belgique, j'y ai seulement une maison depuis deux ans.

(...) Quand je lis que je fais de l'évasion fiscale à Los Angeles, ça m'amuse parce que c'est en Californie que les impôts sont le plus chers" raconte-t-il au Parisien.

Il explique d'ailleurs qu'on lui avait proposé de monter une structure légale au Luxembourg pour payer moins d'impôts, ce qu'il a refusé. "J'ai la chance de ne pas avoir de souci matériel grâce au succès de mes films et de mes spectacles. Je suis très heureux."