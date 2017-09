Cummins annonce son camion électrique avant Tesla

Après avoir fait sensation avec ses voitures électriques modèles S et X, et engrangé plus d'un demi-million de précommandes pour son modèle 3, le constructeur automobile Tesla serait sur le point de présenter son premier poids lourd électrique. La fuite provient d'un responsable d'une grande société américaine de transport qui a pu discuter avec Elon Musk pour acheter plusieurs camions à Tesla : selon les premières informations disponibles, il s'agirait d'un poids lourd avec des valeurs de couple bien supérieures à celles des meilleurs semi-remorques actuellement commercialisés et une autonomie de plus de 400 km, ce qui serait une vraie révolution dans le secteur.

Mais en attendant cette annonce, c'est Cummins qui a fait sensation en dévoilant l'AEOS. Il s'agit d'un poids lourd de 6,7 tonnes pouvant transporter jusqu’à 16,4 tonnes de marchandises. Avec une batterie de 140 kWh, l’AEOS est pensé pour des trajets courts, son autonomie étant de 160 km seulement.

Cummins, spécialisé dans la fabrication de moteurs Diesel et au gaz naturel, s'est associé à Roush Industries pour créer ce modèle, dont la production commerciale pourrait débuter en 2019.