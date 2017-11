Le couturier Azzedine Alaïa est mort

Le monde de la mode vient de perdre l'un de ses plus grands stylistes. Le couturier franco-tunisien Azzedine Alaïa est mort ce samedi, selon des informations du Point.

Connu pour ses robes, Azzedine Alaïa avait percé dans les années 1980 et apparaissait comme une figure atypique de la mode à Paris, se positionnant en marge du système et présentant ses défilés selon son propre calendrier, à l'écart des Fashion weeks, et sans mise en scène spectaculaire. "Artisan des corps plus que styliste vedette, toute sa vie, Azzedine Alaïa aura conservé ce goût du travail parfaitement exécuté et de l'indépendance face au nouveau marchandage publicitaire qui fait rage chez ses concurrents", résume Le Point.

Ex-étudiant en sculpture aux Beaux-Arts de Tunis, il avait monté propre maison de couture en 1980 et collaboré avec Naomi Campbell, Linda Evangelista, Stephanie Seymour mais aussi ses muses, l'actrice Grace Jones et la mannequin Farida Khelfa.

En 1985, deux oscars de la mode ont recompensé son travail acharné, mais Azzedine Alaïa est reste tout aussi discret qu'avant. Lui qui n'a jamais investi une page de publicité dans un magazine s'est voit proposer en 2011 par Dior de prendre la succession de John Galliano, ce qu'il a refusé, opposé aux diktats de la mode actuelle.