Corée du Nord : Gérard Depardieu en visite à Pyongyang

La capitale nord-coréenne est sur le point de célébrer le 70ème anniversaire de la mise-en-place de son régime. Un anniversaire qui est un élément clé du calendrier nord-coréen et à l'occasion duquel le régime sort toujours le grand jeu. Cette année, en plein climat d'apaisement, à priori, pas de présentation des missiles balistiques mais plutôt un grand défilé militaire.

Si aucun programme des festivités n'a été communiqué, les experts jugent que le régime pourrait prévoir, pour la première fois depuis cinq ans, un "spectacle de masse", c'est-à-dire un show chorégraphié taille XXL (ce type de spectacle peut réunir jusqu'à 100 000 participants). Des festivités en grande pompe donc, qui vont de pair avec des invités triés sur le volet. Si peu de dirigeants ont confirmé leur présence, Gérard Depardieu, a quant à lui, été apperçu ce matin dans un grand hôtel de Pyongyang.

Si l'on ignore les raisons de la venue de l'acteur français, ce dernier n'a pas cherché à s'exprimer sur le sujet, refusant toutes les demandes d'interviews des journalistes qui l'avaient reconnu.

Must be nice to be Gerard Depardieu in North Korea.

