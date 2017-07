Les confidences du mystérieux Pepe Munoz sur sa rencontre avec Céline Dion

Alors, en couple ou pas ? Depuis plusieurs semaines, Céline Dion s’affiche aux bras d'un grand ténébreux. Ce dernier a suscité l’intérêt des médias du monde entier et des fans de la chanteuse, et videmment, la presse people a enquêté sur le jeune homme. Il s'appelle Pepe Munoz, il est Espagnol, il a 34 ans et il est danseur sur la tournée de Live 2017 de l'idole québécoise. Récemment, ils ont été aperçus main dans la main dans les rues de Paris.

Sans doute grisé par cette soudaine notoriété, le danseur ibérique a accordé un entretien au magazine Vogue dans lequel il revient sur sa rencontre avec Céline Dion.

Il y a un peu plus d’un mois, Pepe Munoz a en effet reçu un coup de fil de l’assistant de la superstar canadienne. "J’ai toujours été fan", a-t-il souligné. "Sans être obsessionnel, j’ai toujours adoré sa musique. J’ai dit 'oui', évidemment". Et l'Espagnol avait déjà une idée derrière la tête. "J’ai filé à la salle de gym faire des abdos…".

Il poursuit : "Je ne vais pas vous mentir, au départ, j’étais en panique. Mais en moins de cinq minutes, elle vous fait sentir comme chez vous. Vous faites partie de la bande, c’est comme si vous étiez de la même famille. C’est le genre de personne pour laquelle le temps ne veut rien dire". En plus de danser, "Pepe" est également illustrateur de mode et son talent ferait pleurer de joie Céline, qui aurait retrouvé le sourire et l'amour ?