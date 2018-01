Condamnée à payer 1500 euros pour avoir lu les emails de son mari sans permission

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Bras de fer entre le gouvernement et Mathieu Gallet

Dakar: Adrien et Florence Van Beveren, une Ch'tite famille au Dakar

"Maison de l'horreur" : ce que l'on sait du couple David et Louise Turpin, incarcéré pour torture et mise en danger d'enfants

Pédophilie dans l'Eglise chilienne: le pape exprime "douleur" et "honte"

"Je n'ai plus peur" : la superstar Simone Biles révèle avoir été abusée par son médecin

En savoir plus

Résultat : la femme a écopé en février 2017 d’une peine de 9900 francs suisses (environ 8300 euros) avec sursis ainsi que d’une amende de 4300 francs (3644 euros). Récemment, la peine a été diminuée à 1500 francs suisses (1270 euros) avec sursis et 300 francs (254 euros) d’amende. Le président du tribunal a rappelé que consulter les emails d’une personne sans permission est illégal, même entre époux. La Suisse n'est pas le seul pays qui applique cette loi. Il en est de même en Belgique, où tout individu a droit au respect de sa vie privée.

Elle pensait que son mari la trompe et elle n'avait pas tort. Pourtant, c'est elle qui a été punie… En Suisse, une femme a consulté les emails de son mari pour savoir s'il lui était fidèle. En trouvant le mot de passe du nouveau compte e-mail, elle a découvert que son mari entretenait une relation avec plusieurs femmes. Se sentant atteint dans sa sphère privée, son mari a porté plainte pour intrusion non autorisée.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres