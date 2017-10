Il avait été hospitalisé en août dernier. A 87 ans, le comédien Jean Rochefort est décédé dans la nuit de dimanche à lundi dans un établissement parisien, a annoncé sa fille Clémence.

Trois Césars

S’il a d’abord officié dans des seconds rôles, Jean Rochefort est devenu au fil des ans l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français avec la série du Grand blond ou Un éléphant ça trompe énormément. Il a tourné dans environ 150 films, dont des œuvres cultes ou des longs-métrages populaires.

Sa longue carrière a été couronnée de trois Césars. En 1976, il a reçu le tout premier César de l’histoire pour son second rôle dans Que la fête commence de Bertrand Tavernier. Deux ans plus tard, il a décroché la statuette du meilleur acteur pour Le Crabe-tambour de Pierre Schoendorffer. Et, en 1999, un César d’honneur a récompensé l’ensemble de sa carrière. Jean Rochefort a aussi joué dans une trentaine de pièces de théâtre et avait officié au micro de France Télévisions lors des épreuves hippiques des Jeux olympiques d’Athènes en 2004.

Dans un vidéo Le Point revisite les sept scènes cultes de Jean Rochefort.