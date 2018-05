Mort du Compagnon de la Libération Claude Raoul-Duval

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le 17 avril 1943, son avion est malheureusement abattu en combat aérien par la flotte ennemie au-dessus du Havre. Claude Raoul-Duval est blessé aux jambes. Il parvient à sauter en parachute et atterrit dans un arbre avant de s’échapper. Claude Raoul-Duval entre dans la Résistance, puis fait son retour en Angleterre en novembre 1943. Il a accompli de nouvelles missions aériennes, notamment lors du 6 juin 1944. Au total, le capitaine Claude Raoul-Duval a effectué 160 missions pour un total de 220 heures de vol pendant la guerre.

Claude Raoul-Duval est né à Paris en 1919. Il a suivi une formation militaire à l’École de l’Air en 1939. En 1940, il refuse l’annonce de l’armistice, il décide de gagner l’Angleterre. Il devient pilote du groupe de chasse "Alsace" au Liban avec lequel il mène cinquante missions en Libye. Trois ans plus tard, de retour en Grande-Bretagne, il effectuera de nombreux vols au-dessus de la France occupée.

