Classement 2018-2019 des meilleures villes étudiantes : Lyon et Toulouse partagent la première place

Lyon et Toulouse prennent la tête du classement 2018 des villes où il fait bon étudier, publié ce 4 septembre par le magazine L'Etudiant. L'an dernier, Lyon était déjà en première place, suivie de Grenoble, Toulouse et Montpellier. Cette année, Toulouse s'est hissée ex-æquo avec Lyon, sur un total de 44 villes étudiantes. Viennent ensuite les villes de Montpellier, Rennes, Grenoble, Bordeaux, Nantes, Paris, Strasbourg et Lille pour les dix premiers du classement.

En queue de peloton, Pointe-à-Pitre est 44e, juste après Valenciennes, Douai-Lens, Perpignan et Le Havre.

Pour établir ce classement, le magazine s'est basé sur 15 critères (logement, études, transports, loisirs, culture…) renseignés selon des données publiques.

Le classement s'est ensuite affiné en fonction des métropoles étudiantes (+ de 40 000 étudiants) et les villes de taille moyenne (de 8000 à 20 000).