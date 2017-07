Christine Angot dans On n’est pas couché : Laurent Ruquier explique son choix

Dans les colonnes du Monde, Laurent Ruquier explique pourquoi il a fait appel à Christine Angot pour remplacer Vanessa Burggraf dans On n’est pas couché. "Comme nous étions en campagne électorale, j’avais choisi des profils plus journalistiques. À présent, c’est le moment de revenir à des personnes qui ont des regards différents", a expliqué l'animateur. En choisissant Christine Angot, Laurent Ruquier voulait "quelqu’un qu’on ne compare ni à Vanessa Burggraf ni à Léa Salamé, une personne qui apporte des choses différentes".

"Leurs questions, j’aurais pu les poser moi-même"

"Nous cherchions une écrivaine, une philosophe, car nous nous sommes aperçus que cela offre une liberté de parole plus souple. Des reproches ont été faits à Vanessa Burggraf ou même à Léa Salamé, que l’on n’aurait pas adressés à Yann Moix, car il n’est pas journaliste. Dès qu’un chroniqueur journaliste sort des rails, on lui en veut, malgré la grande tradition en France du journalisme d’opinion. Alors, autant assumer de prendre quelqu’un qui n’a pas la contrainte d’exercer un métier a priori objectif", a-t-il précisé, avant de tacler Léa Salamé et Vanessa Burggraf.

"Ce n’est pas leur faire injure que de dire que leurs questions, j’aurais pu les poser moi-même, ce qui n’est pas le cas des interventions de Yann Moix, de Natacha Polony ou même d’Aymeric Caron. On va retrouver un équilibre dans lequel je pose des questions d’animateur-journaliste à côté de deux chroniqueurs qui auront des opinions tranchées", a-t-il indiqué.

Avec Christine Angot, "nous allons revenir à une émission d’opinion et d’émotion"

Christine Angot s'est fait remarquer en mars dernier lors de son passage sur le plateau de l'Emission politique sur France 2. Invitée surprise, l’auteur de L’Inceste s'est écharpée avec François Fillon, qu'elle avait accusé d’être malhonnête. "Elle ne maîtrisait pas forcément son émotion ou sa colère, mais c’est ça la télé. C’était un instant vrai qui n’avait pas été fabriqué. Avec elle, nous allons revenir à une émission d’opinion et d’émotion", a analysé Laurent Ruquier.