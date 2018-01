Chine : une tour de cent mètres pour purifier l'air

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

États-Unis: Croissance et inflation modestes à modérées, selon le Livre Beige 17/01/2018 - 19h44



Et comme la tour marche au solaire, cela ne demande que très peu d'énergie, assure l'ingénieur.

Mais comment fonctionne cette Tour Purificatrice ? C'est assez complexe : à sa base, une large zone est recouverte de verrières dans lesquelles s'enfoncent l'air pollué avant d'être chauffé par des panneaux solaires et propulsé dans la tour. L'air va alors travers une série de filtres divers. Les particules fines sont absorbées. Et de l'air pur ressort de la cheminée !

Et ça marche ! C'est en tout cas ce que prétend Cao Junji, le chercheur à la tête du projet, qui affirme que la qualité de l'air a été améliorée dans une aire de 10 km2, et pour un volume de 10 millions de mètres cube.

