Charlotte Casiraghi va se marier avec le fils de Carole Bouquet

Cette fois, c'est officiel. Selon plusieurs médias, Charlotte Casiraghi devrait se marier avec le producteur Dimitri Rassam. Discret depuis le début de leur relation, le couple s'est affiché très complice lors du traditionnel du Bal de la Rose, à Monaco. Mieux, la fille de Caroline et petite fille de Grace Kelly s'est affichée avec une jolie bague au doigt…

Ensemble depuis un an, Charlotte Casiraghi et le fils de Carole Bouquet filent donc le parfait amour. De quoi faire décisivement oublier la romance de 4 ans entre la jeune femme de 31 ans et le comédien Gad Elmaleh qui s'est achevée en 2015.

Les deux ont eu un enfant en 2013.