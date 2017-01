Les cendres de Carrie Fisher reposent dans une pilule de Prozac géante

Carrie Fisher a été inhumée vendredi, au cimetière Forest Lawn d'Hollywood Hills. Elle est décédée le 27 décembre, un jour seulement avant sa mère Debbie Reynolds ; les deux femmes ont donc été inhumée au même moment, dans un caveau commun, lors d'obsèques intimes, avec seulement quelques membres de la famille et des proches.

Lors de la cérémonie, Todd Fisher (fils de Debbie Reynolds et donc frère de Carrie) a été vu avec une urne insolite, blanche et verte, avec l'inscription "Prozac".

Carrie Fisher's urn is a huge Prozac pill https://t.co/l9ns7qKcmz pic.twitter.com/0xbB7rVze2 — Hollywood Reporter (@THR) 6 janvier 2017

Il a donné la raison de cette particulière dernière demeure au site Entertainment Tonight.

"L'objet préféré de Carrie était un Prozac géant qu'elle avait acheté il y a plusieurs années. Une grosse pilule. Elle l'aimait, et il se trouvait dans sa maison, et Billie et moi avons eu la sensation que c'est là qu'elle aurait voulu être. Nous n'avions rien trouvé d'approprié. Carrie aurait aimé ça. C'était son truc fétiche", a-t-il déclaré.

Carrie Fisher, qui était effectivement peu avare en facéties, était bipolaire et ne l'a jamais caché. "Je suis mentalement malade. Je n'ai pas honte de le dire. Je vis avec ça et je continuerai", expliquait-elle. Elle avait été diagnostiquée avec cette maladie lorsqu'elle avait une vingtaine d'années. En 2001, elle avait confié à une journaliste que les anti-dépresseurs étaient, dans son état, les meilleurs médicaments.