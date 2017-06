Céline Dion a inauguré sa tournée française à Bordeaux, en présence d'Alain Juppé

Pour le premier concert de sa tournée française, la chanteuse québécoise a inauguré jeudi 29 juin le nouveau stade des Girondins, le Matmut Atlantique, malgré une météo peu clémente, et quelques problèmes d’organisation. Plus de 32 000 spectateurs étaient présents pour assister à l'événement, dont le maire de Bordeaux, Alain Juppé.

Si certains spectateurs ont regretté sur Twitter une "attente interminable" avant d'entrer dans le stade, l'ancien Premier ministre a quant à lui salué avec enthousiasme la prestation de la chanteuse.

"Sous une pluie battante, Céline Dion enflamme le grand stade de Bordeaux.

Quelle voix, quelle présence ! Merci l'artiste", a-t-il écrit sur le réseau social.

Céline Dion poursuit sa tournée dès ce week-end, avec deux dates au Stade Pierre Mauroy à Lille (1er et 2 juillet). Elle passera ensuite par Paris (4, 5, 8 et 9 juillet), Lyon (12 juillet), Marseille (18 juillet) et Nice (20 juillet).