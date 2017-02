Le célèbre auteur de mangas Jirô Taniguchi est décédé

L'auteur de mangas Jirô Taniguchi est mort ce samedi des suites d'une longue maladie, à l'âge de 69 ans, ont annoncé des médias japonais.

Taniguchi a été révélé aux lecteurs occidentaux par les éditions Casterman au milieu des années 1990 et était devenu aussi célèbre en France qu'au Japon, notamment avec ses oeuvres L'homme qui marche, Quartier lointain, Au temps de Botchan, Le Sommet des dieux ou Le Gourmet solitaire.

"Au Japon, souvent on trouve mes histoires trop sobres, trop littéraires, alors qu'en France je sens une attention très profonde à mon travail, notamment au texte", avait-il expliqué au Figaro en 2015.

Taniguchi avait été élevé au rang de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, décoration remise par Frédéric Mitterrand à Tokyo le 15 juillet 2011.

A l'annonce de son décès, Casterman a salué un homme "profondément bienveillant et doux. Si l’humanisme qui traverse toute son œuvre est familier de ses lecteurs, on connaît beaucoup moins l’homme, d’un naturel réservé et plus enclin à laisser ses récits parler à sa place. (...) Il aimait à témoigner de sa vive admiration à l’égard des auteurs occidentaux qu’il considérait comme des maîtres, et s’empressait de partager des anecdotes savoureuses sur les circonstances dans lesquelles il avait découvert leur travail. Il nourrissait également un intérêt profond pour les formes les plus récentes du neuvième art, toujours avide de voir où la bande dessinée allait, curieux de voir éclore de nouveaux talents."