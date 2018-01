Cancer : le taux de mortalité en net recul aux Etats-Unis.

Le taux de mortalité des cancers a largement reculé aux Etats-Unis entre 1991 et 2015, selon une étude de l’American Cancer Society publiée jeudi 4 janvier dans la revue CA : A Cancer Journal for Clinicians. Il est ainsi passé de 215,1 décès pour 100 000 personnes à 158,6 pour 100 000, soit une baisse de 26%.

Les progrès des soins est évidemment la cause de ce recul notamment pour les cancers du sein, du poumon, de la prostate et du colon. Au-delà du curatif, la prévention permet de détecter les tumeurs plus facilement et d'éviter les décès.

Le recul du tabagisme participe aussi à ces bons chiffres.

Il n'empêche que le cancer concerne encore une large partie de la population : , au cours de la vie d’un Américain, la probabilité d’être diagnostiqué d’un cancer est de 39,7 % chez les hommes et de 37,6 % pour les femmes, selon les auteurs.