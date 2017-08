Canal+ met officiellement fin au "Petit Journal"

L'émission semblait en état de mort clinique depuis quelques mois. La disparation est désormais officielle : Le Petit journal ne reviendra pas à l’antenne à la rentrée. Canal + a décidé de jeter l'éponge, lassée par les audiences catastrophiques de l'émission, et ce malgré un format rallongé et une nouvelle équipe.

La rentrée 2017 marquera donc la fin d'un programme phare qui avait vu le jour en 2004 au sein du Grand Journal de Canal+ avant de devenir une émission à part entière en 2011. Hérité de Yann Barthès parti sur TMC, Le Petit journal n’aura pas survécu plus d’un an au départ de son ancien animateur star - qui cartonne désormais avec Quotidien -, et qui a été remplacé par Cyrille Eldin.

Malgré la fin de l'émission, ce dernier restera bien dans le giron du groupe Canal. Le trublion va être aux commandes d’un nouveau rendez-vous nommé La case en +. Dans le dossier de presse communiqué aux journalistes, il est annoncé que cette émission sera diffusée chaque samedi sur Canal +. "Chaque semaine, Cyrille et son équipe de reporters se déplaceront hors les murs à la rencontre de personnalités, qu’elles soient des acteurs clés de la sphère politique, médiatique ou sociétale " précise la chaîne cryptée.