Brigitte Macron évoque les vacances studieuses du président de la République au fort de Brégançon

Ce dispositif s'avère néanmoins beaucoup moins onéreux que la sécurisation de la plage, non loin de la résidence présidentielle.

"On va reprendre des horaires, parce que pour l'instant nous n'en avons pas".

Le chef de l'Etat a notamment reçu Theresa May et a géré de nombreux dossiers comme la question des réfugiés avec la situation de l'Aquarius ou bien encore les relations avec la Russie.

Emmanuel et Brigitte Macron sont installés depuis le 3 août dernier dans la résidence officielle de la Présidence de la République.

"Il est en pleine forme, il a beaucoup de travail. On ne prévoit rien. Il travaille, puis il adapte la détente au travail".

L'épouse du président de la République était accompagnée de deux gardes du corps. Elle a répondu aux questions de BFM TV et de LCI. Brigitte Macron est notamment revenue sur cette période particulièrement studieuse pour le chef de l'Etat.

