Une blague sur la qualité de l'eau du Nil ? Une chanteuse écope de six mois de prison en Egypte

Il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas. Si on peut rire tranquillement de la couleur maronnasse de la Seine sans provoquer l'ire d'Anne Hidalgo en France, il n'en est pas de même pour le Nil en Égypte. Une chanteuse de pop égyptienne croyait s'amuser en déclarant qu'il vallait mieux boire "de l'Évian" que l'eau du Nil qui transmettrais selon elle la "bilharziose" (vers parasites). Sherine Abdel Wahab espère l'emporter en appel et a du débourser 230 euros de caution.

Une déclaration qui l'a mené devant la justice de son pays pour trouble à l'ordre public et diffusion de fausses informations. Quelle effronterie par ailleurs : les limons du Nil sont sacrés !