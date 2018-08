Des billets à 0 euro qui s'arrachent comme des petits pains

Des billets de 0 eurs sont en circulation depuis 2015. Oui, oui des billets sans valeur aucune, vous avez bien lu.

D’où ça vient ? A l’origine il s’agit d’une idée née dans la tête d’un entrepreneur auvergnat. Il lance son concept en 2015. Et c’est alors, que des billets qui ne valent rien circulent sur le marché.

Leur but ? Sur ces billets de 0 euro, on peut apercevoir les plus grands monuments français : l’Arc de Triomphe, le Mont Saint-Michel… Ils ne vous achèteront certes pas grand chose, mais les collectionneurs en raffolent.

Pareil pour les touristes. Résultat ces billets se vendent comme des petits pains.

Gratuits aussi les billets 0 euro ? Non, quand même pas ! Pour vous en procurer il faut payer la somme de 2 euros. Une fois votre billet en main, vous verrez qu’il a tout d’un vrai : du filigrane aux hologrammes et même les numéros de sécurité. Seul différence ? Le papier… au cas vous tenteriez de payer avec.

Une idée originale qui fait le bonheur de son inventeur. La BCE lui a donné sa bénédiction et puis désormais, ils voient leur valeur exploser sur des sites de ventes aux enchères.