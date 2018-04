Bill Cosby assigné à résidence en attendant de connaître sa peine

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Syrie: les chefs de la diplomatie turque et iranienne à Moscou pour un sommet

Vert'libs et PBD rejettent la loi sur les jeux d'argent

Des lettres et manuscrits de Proust dispersés aux enchères le 24 mai

En savoir plus

L'ex-vedette du "Cosby Show" va aussi devoir se soumettre à une évaluation sur la menace qu'il peut représenter en tant que prédateur sexuel, a ordonné le juge. Au total, Bill Cosby a en effet été accusé d’agression sexuelle par plus de soixante femmes, allégations qui étaient toutes prescrites sauf celle concernant Andrea Constand.

Le créateur de la série télévisée « The Cosby Show » (1984-1992), légende de la télévision américaine, connaîtra sa peine dans plusieurs semaines.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres