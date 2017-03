"La Belle et la Bête" : un personnage sera ouvertement gay pour la première fois dans une œuvre Disney

Disney n’avait pas encore mis en scène de personnage LGBT dans ses classiques. Ce sera désormais chose faite avec "La Belle et la Bête",l’adaption du qui sortira en salle le 17 mars aux États-Unis et le 22 mars en France. Dans une interview au magazine Altitude, le réalisateur Bill Condon affirme qu’il y aura "un beau moment gay pour la première fois dans un film Disney".

Le moment en question sera lié au personnage du Fou, joué par l’acteur Josh Gad, qui se posera des questions sur son attirance envers son ami Gaston, un villageois arrogant qui rêve d’épouser Belle. « Cela le perturbe parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Il se rend tout juste compte qu'il a ces sentiments et Josh Gad en fait quelque chose de subtile et délicieux. Et au final, ça comporte une certaine importance dans l’histoire, mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous gâcher la fin du film.

En tout cas, c’est une jolie scène, et une scène ouvertement gay dans un Disney.

Une ambiguïté sexuelle a plané sur plusieurs personnages des univers de Disney, m notamment Elsa (La Reine des Neiges), Mérida (Rebelle) ou un couple de parents dans Le Monde de Dory. Mais c’est la première fois qu’un personnage sera ouvertement gay dans une œuvre du géant américain.