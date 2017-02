Une bande dessinée d'Arthur Rimbaud va être mise aux enchères à Paris

Tout le monde connait l'Arthur Rimbaud poète. Mais son talent pour le dessin est, lui, beaucoup plus confidentiel. La maison Sotheby's s'apprête à mettre aux enchères mercredi à Paris une bande dessinée du légendaire poète français. Parmi l'ensemble de sept dessins, baptisés "Plaisirs du jeune âge", six ont été réalisés par Rimbaud à la plume et un au crayon en 1865. Celui qui allait révolutionner la poésie quelques années plus tard avec "Une saison en enfer" et "Les Illuminations" n'avait alors… que 10 ans.

Les dessins étaient restés dans un cahier de brouillons, un temps appelés "Cahier des dix ans" et dont n’ont survécu que 8 feuillets. Le jeune Rimbaud y évoque sa famille et son enfance.

Un des dessins, "L’Agriculture", popurrait représenter le jeune poète (ce serait alors son premier autoportrait) avec son frère Frédéric et ses deux petites sœurs, Vitalie la cadette, Isabelle l’aînée.

La bande dessinée est estimée entre 100 000 et 150 000 euros. Mais elle ne constitue pas l'élément le plus attendu de la vente, puisque Le poème La rivière de Cassis (1872), "seul manuscrit autographe de ce poème encore en mains privées" sera également proposé.