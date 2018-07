Aux Etats-Unis, on peut légalement imprimer de vraies armes avec son imprimante 3D

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'Erythrée et la Somalie vont établir des relations diplomatiques

Les incendies continuent de ravager la Californie: plus de 10.000 pompiers sur place, des milliers d'hectares ravagés

L'île des Faisans, à la frontière franco-espagnole, le plus petit condominium au monde

L'EI a enlevé 36 femmes et enfants la semaine dernière à Soueida

En savoir plus

Aujourd'hui, les risques sont minimes, surtout quand on connaît le coût d'une imprimante 3D capable d'une telle impression à l'heure actuelle. Mais à l'avenir, qui sait ce que cela pourrait donner.

Mais comme la loi américaine demande à ce qu'il soit détectable, le fabricant de ce patron très polémique, Cody Wilson, a décidé d'ajouter un morceau de métal. Que n'importe qui pourra enlever, c'est entendu. Le problème principal restant que ces pistolets n'ont pas de numéro de série, et ne peuvent donc être connu des services de sécurité.

L'arme en question sera fabriquée en plastique, et donc intraçable, et peut tirer d'authentiques balles.

A partir du 1er août aux Etats-Unis, il sera possible et permis d'utiliser son imprimante 3D pour... imprimer une véritable arme à feu en utilisant un patron mis à la disposition de tous (en source ouverte) sur internet. Comme l'affirme un site d'opposant, nous entrons donc dans l'époque de "l'arme téléchargeable".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres