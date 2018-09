L'auteure du livre "Comment tuer son mari" suspectée d'avoir tué son mari

La clef de l'énigme est-elle dans les pages de son essai ? Nancy Crampton-Brophy, une auteure américaine de 68 ans, qui avait publié en 2011 un ouvrage intitulé "Comment tuer son mari" a été arrêtée le 5 septembre par la police de l'Oregon, au nord-ouest des États-Unis. Elle est accusée d'avoir assassiné son époux en juin dernier. L'homme, qui partageait sa vie depuis 27 ans, avait été retrouvé criblé de balles dans les cuisines de l’Institut culinaire d’Oregon, où il était professeur.

Les éléments qui ont permis à la police de soupçonner la romancière ne sont pas encore connus, mais sa bibliographie pourrait avoir joué. En effet, l'assassinat de l'époux est un thème récurrent dans ses livres, pour la plupart des romans à l'eau de rose publiés à compte d'auteur.

"En tant qu'auteure de romances à suspense, je passe beaucoup de temps à penser au meurtre et, du coup, aux procédures de polices", écrivait-elle dans les pages de Comment tuer son mari. "Si un meurtre est censé vous libérer de quelque chose, autant ne pas passer le reste de son temps en prison", poursuivait-elle, avec pour objectif de présenter des crimes parfait. Si elle est coupable de celui de son époux, c'est raté.

Elle écrivait néanmoins : "Je trouve plus facile de souhaiter la mort des gens que de les tuer réellement. Je ne veux pas avoir à m'inquiéter du sang, de la cervelle répandue sur les murs. Et vraiment, je ne suis pas bonne pour me rappeler les mensonges. Mais la chose dont je suis sûre sur le meurtre, c'est que chacun d'entre nous en est capable, quand il est poussé à bout."

In 2011, Oregon romance novelist Nancy Crampton-Brophy published an essay titled, "How to Murder Your Husband."

In June of this year, her husband of 27 years was found shot to death. https://t.co/R4N02HCGOC pic.twitter.com/Tc2PYYQLcd

— CNN International (@cnni) 13 septembre 2018