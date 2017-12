Atteinte d'endométriose, Enora Malagré ne peut pas avoir d'enfant

Dans Paris match, l'animatrice et ancienne comparse de Cyril Hanouna, Enora Malagré, se dévoile. Elle raconte notamment être atteinte d'endométriose, une maladie qui touche 1 femme sur 10 et qui empêche, à terme d'avoir des enfants. "Je ne peux donc pas avoir d’enfants, la maladie est trop avancée" explique-t-elle. "A l’époque de “TPMP”, j’ai fait jusqu’à trois fausses couches par an : ça m’a bouffé la vie ! Quand je suis en crise, je peux être HS pendant quarante-huit heures. Alors j’ai pris la décision de me faire retirer l’utérus.

A 37 ans, c’est jeune, mais je dois avancer" explique la jeune femme.

Elle raconte aussi avoir reçu la visite surprenante de la police. "Un homme a appelé le commissariat du XIXe arrondissement en disant : « J’ai tué Enora Malagré dans son salon, elle gît dans son sang dans mes bras. » Il a donné mon adresse, mon Digicode et même l’étage où j’habite" explique-t-elle. "D’un coup, le sordide, l’insensé, la folie sont entrés dans ma vie. J’ai arrêté « Touche pas à mon poste ! » en partie à cause de cette histoire."