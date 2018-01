L'astronaute John Young, qui s'était posé sur la Lune en 1972, est décédé

Il avait marché sur la Lune, et vient de rejoindre les étoiles : l'astronaute John Young s’est éteint samedi à 87 ans des suites d’une pneumonie, a annoncé la Nasa. ""La Nasa et le monde ont perdu un pionnier", écrit l'agence spatiale américaine pour rendre hommage à cet astronaute, très célèbre aux États-Unis.

Tout au long de sa vie, il s’est intéressé à l’espace et il a d’ailleurs toujours vécu près de Houston (Texas). John Young était le seul astronaute à avoir participé aux programmes Gemini (en 1965 et 1966), Apollo (en 1969 et 1972) et de la navette spatiale, dont il commanda la première mission en 1981. Il était aussi le premier à effectuer six sorties dans l'espace (et même sept, en comptant son décollage depuis la Lune). Pendant un temps, il fut même détenteur du record du temps passé au-delà de l’atmosphère terrestre.

En 1972, nommé commandant du vol Apollo 16, John Young s'est posé sur la Lune. Avec Charles Duke, il est descendu sur le sol lunaire à bord du module lunaire Apollo tandis que Ken Mattingly restait en orbite. Les deux astronautes ont séjourné 71 heures sur le sol lunaire au cours desquelles ils ont effectué trois sorties extra-véhiculaires d'une durée totale de 20 heures et 41 minutes.

Il a été responsable du bureau des astronautes de 1974 à 1987 chargé notamment d'affecter les astronautes aux missions. Il a pris sa retraite de la NASA en 2004 après 42 ans d'activité dans le domaine spatial. Au cours de sa carrière, il a accumulé plus de 15 000 heures de vol sur différents aéronefs et 835 heures de séjour dans l'espace.