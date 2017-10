Assassinat de Kennedy : le nom de Catherine Deneuve figure dans un rapport de la CIA

2.891 documents secrets sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, le 22 novembre 1963, ont été divulgués jeudi 26 octobre par l’administration Trump. Dans un de ces dossiers figurent les noms de l'actrice française Catherine Deneuve et du couple d'intellectuels Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, rapporte Le Parisien ce 30 octobre.

Dans un rapport de la CIA, publié le 11 juillet 1969 et rédigé par le "chef de station" de l’agence à Paris, Paul K. Chalemsky, on apprend qu'un informateur baptisé Petunia a infiltré le milieu des déserteurs américains en France. L'un de ces derniers est Larry Cox, connu aujourd’hui pour avoir dirigé pendant longtemps la branche américaine de l’organisation Amnesty International. A l’époque, pendant la guerre du Vietnam, il a "refusé 3 fois de s’engager" dans l'armée, selon le document, et a géré "une planque à Pantin pour les déserteurs" et les "activistes" de l’organisation étudiante américaine Students for a Democratic society (SDS), dissoute en juin 1969.

Ces opposants à la guerre du Vietnam étaient donc surveillés de près par les services de renseignement.

Le nom de Catherine Deneuve souligné dans le rapport

Selon l’informateur Petunia, Larry Cox aurait reçu des dons de la part de Catherine Deneuve, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir pour payer le loyer de sa planque qui s’élevait à 1200 francs par mois (environ 1300 euros actuels, selon l’Insee). Jean-Paul Sartre aurait donné "100 dollars" et Catherine Deneuve "1 500 francs" (le montant du don de Simone de Beauvoir n'est pas précisé).

Selon Le Parisien, le nom de Catherine Deneuve est souligné dans ce rapport. En cause, selon l'informateur Petunia une actrice de films française aurait mis "de l’argent dans la maison des déserteurs" et aurait contribué "à leurs fonds". Toutefois, Pétunia se base sur un témoignage d'un fugitif qu'il qualifie d'"un vrai cinglé" "potentiellement dangereux". On ne peut donc savoir si ce qu'il dit est vrai.

Larry Cox donne sa version des faits

Pour voir plus clair, Le Parisien a décidé de contacter Larry Cox qui a confirmé être la personne surveillée par la CIA. Toutefois, il a réfuté les informations glanées par l’agence. "Beaucoup de faits cités dans le rapport sont faux et je suis sûr que ce n’était pas inhabituel", a expliqué celui qui préside aujourd’hui une association défendant les droits de l’homme, Kairos. "J’ai rencontré Catherine Deneuve quelques minutes et j’étais sur scène avec Sartre lors d’un ralliement anti-guerre, où il a parlé et m’a pris dans ses bras quand j’ai détruit ma carte d’incorporation. Je n’ai fréquenté ni lui, ni Catherine Deneuve, et n’ai jamais rencontré Simone de Beauvoir".