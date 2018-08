Arnaud Montebourg dévoile sa marque de miel

L'ancien ministre de l'Economie est, depuis quelques années déjà, très impliqué dans le combat pour la préservation des abeilles. Alors que cette population d'insectes est durement touchée ces dernières années, Arnaud Montebourg tient à mettre en avant le travail de ces petites ouvrières qui butinent partout sur le sol français.

Et pour cela il compte lancer une marque de miel responsable. La marque s'appelera "Bleu Blanc Ruche", et achetera le miel à un prix "supérieur au marché" avec pour contrepartie que les apiculteurs s'engagent à augmenter le nombre de ruches, afin de repeupler la France en abeilles.

La marque sera lancée officiellement le 10 septembre via une plateforme de crowd-funding, et le miel sera commercialisé à partir d'octobre pour "quelques centimes de plus" que le prix du marché.

Une "grosse dizaine" d'apiculteurs devrait permettre la vente de 80 tonnes de miel.

Mais l'ambition écologique de l'ancien ministre ne s'arrête pas là. Lui qui a affirmé être "passé à autre chose" après son échec à la primaire socialiste pour l'élection présidentielle devrait ouvrir dès janvier 2019 une "Ecole des hautes études apicoles". L'objectif de cette institution sera de former de nouveaux apiculteurs capables de participer activement au projet de "repeuplement" de la France en abeilles. Ce sont entre 10 et 20 élèves qui pourront se former, grâce à l'aide du mécénat et de la région Franche-Comté.