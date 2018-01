Arabie Saoudite : des chameaux botoxés disqualifiés d’un concours de beauté

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Cette année, une douzaine de chameaux ont été disqualifiés car ils étaient…botoxés, rapporte Reuters. En effet, leurs maîtres ont utilisé du Botox pour les rendre plus beaux.

Lors de ce festival, un concours de beauté pour les chameaux est organisé. Pendant que les bêtes défilent sur une piste, les juges notent la taille de leurs lèvres, joues, têtes et genoux.

En Arabie Saoudite, le festival annuel des chameaux, qui dure un mois, propose de nombreuses animations : courses, concours, spectacles, une vente aux enchères où les meilleurs chameaux peuvent obtenir des millions de riyals, un zoo avec les chameaux de toutes les tailles, un musée avec des sculptures de chameaux en sable grandeur nature et notamment un planétarium montrant comment les Arabes parcouraient le désert à dos de chameau guidés par les étoiles.

