"Un AR-15, un fusil à pompe, un AK-47, deux Glock..." : Booba détaille son arsenal

Le procès de Booba et Kaaris approche à grands pas, dans l'affaire de leur impressionnante altercation à Orly, le 1er août dernier. En attendant, l'un des deux rappeurs fait la Une du dernier numéro du magazine M, du journal Le Monde. Booba s'y confie ainsi sur son parcours, ou encore sur les États-Unis, un pays où il habite et qui autorise l'autodéfense. Et cette dernière semble tout particulièrement ravir l'artiste de 41 ans, qui possède lui-même une collection d'armes personnelle.

"J’en ai quelques-unes, un AR-15, un fusil à pompe, un AK-47, deux Glock… C’est tout, je crois", explique le rappeur.

Et d'ajouter : "Ici (aux États-Unis, ndlr), si un cambrioleur entre chez moi, j’ai le droit de le tuer, et je trouve ça très bien ! Un ouragan qui tourne mal, les pillards qui accourent, tout ça, on sait jamais, hein..."

Dans cet entretien, Booba prend aussi position sur les violences armées qui surviennent régulièrement aux États-Unis. Et le "Duc de Boulogne" n'hésite pas à prendre parti pour les policiers américains : "Ah mais, attention, les ghettos sont superviolents ! C’est difficile d’être flic. T’es là, face à des mecs armés jusqu’aux dents et qui savent que, s’ils se font prendre, ils ne ressortent plus !" Le rappeur précise sa pensée : "Les mecs n’ont rien à perdre! Alors, je cautionne pas, hein, mais les flics doivent être terrorisés, et il faut parfois se mettre à la place des gens…"