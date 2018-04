Apple aurait acté la "mort" de l'iPhone X

Trop cher, trop cher et... trop cher. Si l'iPhone X d'Apple fait partie de la crème de la crème dans le domaine des smartphones, son prix très élevé en a fait un échec commercial. Sa commercialisation va donc être suspendue par Apple, lorsque les stocks déjà produits auront été écoulés, selon un rapport ayant fuité. Il est signé Niel Campling, co-directeur du département de la gestion bancaire et des finances du groupe Mirabaud Securities. Pour lui, "l’iPhone X est mort" et ce qui l’a tué “est simple : il est trop cher”.

Cette prédiction rejoint celle de Ming-chi Kuo, analyste de Hong Kong très écouté, qui estimait qu’Apple stopperait la production à l’été 2018.

Clubic rappelle que depuis l'iPhone 6 en 2014, les ventes d'iPhone n'ont fait que stagner, voire décliner. Apple aurait donc l'intention de lancer une nouvelle gamme aux tarifs plus abordables, comprenant un iPhone X de deuxième génération, un iPhone X Plus à grand écran et un successeur de l'iPhone SE. Une bonne nouvelle pour le portefeuille des consommateurs.