L'appel à l'aide d'Omar Sy pour retrouver un touriste

il a sur lui un permis de l’état de Floride. il mesure 1.93m et pèse 79kg. aidez sa famille à le retrouver svp. MERCI DE PARTAGER pic.twitter.com/w0jZ7QZQcM

"Tariq Aleem Shabaz, jeune américain de 17 ans, a disparu depuis hier soir après avoir quitté son hôtel dans le 16e. Il a sur lui un permis de l'état de Floride. Il mesure 1.93m et pèse 79kg. Aidez sa famille à le retrouver svp", a écrit le comédien français sur le réseau social, n'oubliant pas de mentionner la mère du jeune garçon, Adelee Cabrera.

Omar Sy compte bien tirer le meilleur parti de sa notoriété et des réseaux sociaux. Ainsi, samedi 18 août sur Instagram, Facebook et Twitter, l'acteur a lancé un appel à ses followers en vue de retrouver un touriste américain de 17 ans disparu à Paris la veille.

