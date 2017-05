Angelina Jolie prête à pardonner à Brad Pitt?

Et ça repart ? Ils n'en sont pas encore là mais Angelina Jolie et Brad Pitt pourraient au moins se réconcilier. Après une rupture aussi tumultueuse que médiatique, les deux ex semblent quelques efforts pour mettre fin à leur conflit. A commencer par Brad Pitt qui s'est livré dans une grande interview pour le magazine GQ. "J’étais vraiment dans une spirale hors de contrôle lorsque les services sociaux ont été appelés. Après ça, Angelina et moi avons pu travailler ensemble pour régler ce problème. Nous faisons tous les deux des efforts.

Je refuse juste la haine au vitriol, et Angelina est d’accord" explique-t-il, évoquant par la suite son alcoolisme. "Je suis vraiment content d’avoir fini : j'ai tout arrêté. Cela fait six mois maintenant et je retrouve des sensations dans mes doigts […] Aujourd’hui, je ne bois plus que du jus de canneberge et de l’eau gazeuse."

Une interview qui semble avoir touché Angelina Jolie. "Angelina est heureuse qu'il puisse surmonter certaines de ses habitudes malsaines qui ont joué un rôle dans la déchirure de leur famille" affirme un proche au site Hollywood Life. "Elle essaye de rester ouverte à de nouvelles idées et la pensée de se remettre ensemble lui a traversée l'esprit. Elle aimera toujours Brad et sent que tout est possible pour son avenir et celui de sa famille. L'interview a été un pas dans la bonne direction."