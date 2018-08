L'Américaine Scarlett Johansson est l'actrice la mieux payée du monde

Scarlett Johansson trône sur Hollywood. L'actrice de 33 ans a empoché, entre juin 2017 et juin 2018, 40,5 millions de dollars, d'après le magazine Forbes. Un montant notamment atteint grâce à la participation de l'Américaine au blockbuster Avengers: Infinity War, sorti au printemps.

Derrière Scarlett Johansson, Angelina Jolie et Jennifer Aniston arrivent deuxième et troisième de ce classement établi par Forbes. Elles ont respectivement gagné 28 et 19,5 millions de dollars sur la même période.

Du côté des acteurs, c'est Dwayne Johnson qui arrive en tête, avec 124 millions de dollars empochés entre juin 2017 et juin 2018.