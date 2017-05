Alcoolisme, dépression... et sculpture : Brad Pitt se confie sur son divorce

Il se livre comme rarement. Dans une interview accordée à l’édition américaine de GQ, Brad Pitt s’est confié sur les tempêtes qui ont émaillé sa vie privée au cours des derniers mois. La superstar hollywoodienne est notamment revenue sur ses problèmes d’addiction. Avant de se marier à Angelina Jolie, l’acteur a souligné avoir arrêté "toutes les drogues sauf l’alcool". Mais avant... "Je buvais trop. J'aurais pu coucher un Russe avec sa propre vodka. J'étais un buveur professionnel." Et d'avouer :" C'est devenu un problème".

Sobre depuis six mois, Brad Pitt indique aujourd'hui être fier "fier" du chemin parcouru, précisant s’être désormais tourné vers l’eau pétillante et le cranberry, et suivant désormais une thérapie : "Je viens de commencer. J'adore ça. Vraimen( j'adore ça. J'ai essayé deux thérapeutes avant de trouver le bon".

Peu d’informations sont en revanche dévoilées concernant le très médiatique divorce avec Angelina Jolie, mais a évoqué son immense tristesse. "J’étais trop triste pour rester chez moi donc je dormais au sol, chez des amis". Mais l’acteur a retrouvé la forme grâce à de nouveaux hobbys, notamment…la sculpture ! "Cela fait des années que je voulais faire ça", se réjouit-il. "Je travaille l'argile, le plâtre, le fer, le bois. Tout ce travail manuel est bon pour moi".