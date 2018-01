Alain Delon : "Je hais cette époque, je la vomis"

Dans son numéro spécial, Paris Match consacre un long article à Alain Delon. Dans cet entretien intitulé « Moi, Delon : l’interview de sa vie », l’acteur de 82 ans se confie sans détour à Valérie Trierweiler. « La vie ne m’apporte plus grand-chose. J’ai tout connu, tout vu. Mais surtout, je hais cette époque, je la vomis », lance-t-il après être revenu sur sa carrière, le rapport difficile avec sa famille, les femmes qu’il a aimées et les amis qu’il a perdus. Et de préciser : « Il y a ces êtres que je hais.

Tout est faux, tout est faussé. Il n’y a plus de respect, plus de parole donnée. Il n’y a que l’argent qui compte. On entend parler de crimes à longueur de journée. Je sais que je quitterai ce monde sans regrets ». « Presque tout le monde est mort », conclut l’acteur mythique du Guépard.

C’est aussi un triste constat qu’il dresse concernant sa vie amoureuse. Il confie qu’il n’a « pas trouvé » la femme de sa vie. « Je ne dis pas qu’il n’y a pas de candidates. Il y en a dix, mais aucune pour le moment ne me convient pour finir ma vie. (...) Je pourrais épouser une femme si elle était prête à m’accompagner jusqu’à la fin », explique-t-il. In fine, Alain Delon précise également que le tournage de son « dernier film », prévu avec Patrice Leconte et où il doit partager l’affiche avec Juliette Binoche, a « pris du retard ». Et il « voudrait remonter sur les planches une dernière fois ».