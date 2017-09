Alain Afflelou, patron préféré des Français ; Delphine Ernotte et Patrick Drahi bons derniers

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Les études d’Advent ont démontré que l’image d’une entreprise est plus influencée par celle de son patron que par les campagnes de pub qu’elle s’offre", indique le journal. Ceux en bas du classement devraient méditer cette affirmation...

Serge Dassault, président du groupe Figaro, ne recueille que 47% d'opinions favorables, devant Vincent Bolloré (45%), Patrick Drahi (41%) et Delphine Ernotte (41%), présidente de France Télévisions.

"Si ces dirigeants parviennent à entretenir un lien de proximité avec les Français, Vincent Bolloré et Patrick Drahi paient, par contre, une forme d’éloignement", observe Capital.

Pour la quatrième fois, le magazine "Capital" publie un sondage sur les patrons préférés des Français, réalisé avec le cabinet Advent. Il en ressort qu'Alain Afflelou, l'opticien vedette, est le patron préféré des Français avec 78% de bonnes opinions. Il devance Michel-Edouard Leclerc, apprécié par 77% des sondés, et le coiffeur Franck Provost, qui affiche un taux d'appréciation de 76%. Christophe Bonduelle suit ce trio de tête, devant le patron de Free Xavier Niel, apprécié par 70% des sondés, et Alexandre Ricard, patron de la célèbre entreprise d'apéritif.

