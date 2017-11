L'Agence de biomédecine alerte sur une pénurie de sperme et d'ovocytes

L'Agence de biomédecine vient de lancer une campagne d'appel aux dons de sperme et d'ocoytes. "Les couples infertiles sont en souffrance et c’est leur seule chance d’avoir des enfants" souligne Françoise Merlet, docteur en médecine auprès de BFMTV. "C’est la raison pour laquelle nous poursuivons les campagnes et nous les intensifions. Nous avons fixé un objectif quantifié de 1400 donneuses et de 300 donneurs par an."

En l'occurrence, chaque année, 3500 couples infertiles font recours aux dons. Sauf qu'il n'y a eu, en 2015, que 255 donneurs de sperme et 544 donneuses d'ovocytes. Pour donner et obtenir des renseignements, il suffit de se rendre sur les deux sites : www.dondovocytes.fr et www.dondespermatozoides.fr.