Âgée de deux ans, la princesse Charlotte serait déjà bilingue

Elle est l'un des enfants les plus scrutés de la planète… et semble aussi particulièrement douée. D'après des informations du magazine américain people, la princesse Charlotte, âgée de deux ans, serait tout simplement bilingue. En effet, la nounou de la fille du prince William et de Kate Middleton, Maria Turrion Borralo est originaire d'Espagne, et elle parlerait régulièrement dans sa langue maternelle à Charlotte. La petite aurait alors rapidement appris une seconde langue quasiment en même temps que l'anglais.

Par ailleurs, les louanges semblent sans fin concernant la "royal" fillette britannique : "Très mignonne et confiante, elle parle beaucoup" ou encore "très polie, enjouée et pleine d'énergie, elle a de très bonnes manières"… N'en jetez plus ! La sœur de George serait également une excellente joueuse de tennis. Il y a quelques jours, sa mère a aussi posté des photos de sa fille, qui se préparait pour sa première journée de crèche, et arborait un look ultra soigné… des clichés qui ont ravi les fans de la famille royale britannique.