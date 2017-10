Affaire du sous-marin danois : des vidéos de femmes décapitées font passer l'affaire du sordide à l'épouvantable

Nouveau rebondissement dans la sinistre affaire du meurtre de Kim Wall. Son potentiel assassin, le très inquiétant Peter Madsen possédait un disque dur des plus compromettants à bord de son sous-marin. De nombreuses vidéos fétichistes de femmes torturées, brûlées et décapitées – des "snuffs movies" – étaient dans ces fichiers, un élément troublant quand on sait que Kim Wall a elle-même subi presque les mêmes sévices...

Pour rappel, cette journaliste était partie interviewer un scientifique et inventeur nommé Peter Madsen à bord du UC3 Nautilus, le sous-marin dans lequel il avait pris ses quartiers. Le soir-même, Madsen appelait les secours en expliquant que son sous-marin commençait à couler.

La femme, introuvable, était découverte quelques temps plus tôt mutilée et ce particulièrement à ses parties sexuelles.

L'accusé continue de nier (il affirme que ses vidéos ne sont pas à lui - et potentiellement à son stagiaire !) mais il semble que l'étau de la justice se referme pour de bon sur lui.