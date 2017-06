Les adieux de David Pujadas au 20H de France 2

Evincé de France 2, David Pujadas a présenté jeudi soir son dernier JT de 20 heures. A cette occasion, Etienne Leenhardt, François Lenglet et Nathalie Saint-Cricq, lui ont réservé une surprise. Au milieu du JT, ils ont rendu hommage à leur collègue ému, en revenant sur sa carrière au sein de la chaîne : ses reportages à New-York, Téhéran ou en Crimée, ses meilleures interviews de Vladimir Poutine, Mick Jagger ou Bachar Al-Assad puis le meilleur du pire des personnalités politiques françaises de ces dernières années.

Les téléspectateurs ont également eu le droit à une visite des coulisses du JT de 20 heures avec le rappel de quelques moments cocasses.

"Ce n’est ni ma décision ni mon choix"

David Pujadas a ensuite prononcé son discours d’adieu, remerciant tous ceux qui l’ont suivi depuis ses 16 dernières années. « Ce n’est ni ma décision ni mon choix », a-t-il rappelé, disant sa « gratitude et son immense honneur et bonheur » d’avoir pu vivre « cette grande aventure intellectuelle et civique ». Il a ensuite défini sa vision d’un journalisme « pédagogique et indépendant » qu’il a cherché à pratiquer pour lutter contre « la défiance grandissante du public » à l’égard des médias, dénonçant notamment le danger insidieux « du conformisme et du suivisme. » « Voilà, pardon d'avoir été un peu sentencieux. Tout n’a pas été rose ni parfait mais on apprend de ses erreurs », a poursuivi David Pujadas qui a remercié « toutes les équipes de France 2 » avant de souhaiter « belle route » à sa remplaçante, Anne-Sophie Lapix. Le reste du programme de la soirée sur France 2 étant rendu inaudible par les applaudissements des équipes ayant envahi le plateau.