Une actrice de la série Smallville accusée d'être la numéro 2 d'une secte sexuelle

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Ces robots montent une chaise Ikea surement plus vite que vous

John Marzulli, du bureau du procureur des Etats-Unis, a déclaré à CNN qu' Allison Mack avait plaidé non coupable. Si les accusations contre elle et Keith Raniere sont prouvées, ils encourent tous les deux de 15 ans d’emprisonnement, la peine minimale obligatoire, à la réclusion à perpétuité.

Selon le journal américain, Keith Raniere, 57 ans, serait le gourou de cette organisation, dont l’objectif officiel est d’aider les gens à s’accomplir et à reprendre le contrôle de leurs vies, mais qui serait une secte déguisée, dont le but était notamment de fournir des "esclaves sexuels" à Keith Raniere.

D'après les procureurs, Allison Mack était chargée de recruter des femmes pour NXIVM, secte dont l'existence a été révélée le 17 octobre dernier par le New York Times.

L'actrice de 35 ans est accusée de trafic sexuel, de complot et de conspiration pour travail forcé.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres