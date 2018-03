L’actrice Hilary Swank raconte son car-jaking à Paris

La vie de star américaine peut parfois s’avérer sportive. Prenez Hilary Swank. L’actrice, oscarisée pour son rôle dans Million Dollar Baby était récemment sur le plateau du Late Show de Stephen Colbert pour faire la promotion de Trust, une nouvelle série créée par Dany Boyle. Questionné sur son côté dure-à-cuire, elle a confié une anecdote sur un de ses séjours à Paris. "Je revenais d’un aller-retour express en Chine : 16 heures de vol aller, 6 heures sur place, puis encore 16 heures au retour. J’étais épuisée.

Sur l’autoroute vers Paris, j’ai entendu un bruit terrible. Quand il s’est répété, j’ai vu qu’un homme était en train de briser la vitre pour attraper mon sac, en plein trafic sur l’autoroute ! Rapidement, je suis sortie de la voiture et j’ai couru après ce type".

Sous les applaudissements du public, l’actrice poursuit. "Je portais des chaussures à hautes semelles, il faisait froid, mais j’ai couru dans sa direction, sur le bas-côté. Il avait mon sac et il s’est alors retourné et m’a regardée comme s’il allait me faire la peau. C’est à ce moment que je me suis arrêtée brusquement, et j’ai pensé : 'ce n’est pas un film ! Je ne suis pas une actrice ici, c’est réel, personne ne va dire "coupez"".