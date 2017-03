Accusé de "rouler" pour Macron, Le Monde se défend

Le journal Le Monde roule-t-il pour Macron ? Vendredi, le quotidien du soir a mis les points sur les i, à travers une tribune de son médiateur. Il a répondu sur le site du journal aux accusations de certains lecteurs concernant son supposé soutien à Emmanuel Macron, avec une "tonalité plus ou moins complotiste", et d'autres concernant la proximité de Pierre Bergé (actionnaire du journal) avec le candidat d'En Marche !. A l'inverse, les proches de l'ancien ministre de l'Economie s'agacent que le journal présente le prétendant à l'Elysée "sous un jour trop négatif."

"Nous ne nous étions jamais trouvés dans une telle situation : être, à ce point, à la fois suspectés de "rouler" pour un candidat, Emmanuel Macron, et de vouloir à tout prix le mettre en difficulté", écrit le médiateur.

"Des critiques allant dans des sens aussi opposés, cela aurait plutôt tendance à me rassurer", explique Cédric Pietralunga, chargé de la couverture de la campagne d'Emmanuel Macron. "Nous traitons Emmanuel Macron comme n’importe quel autre candidat", assure de son côté Caroline Monnot, l’une des deux responsables du service politique. "Notre rôle, au service politique, est à la fois de raconter la campagne et de décrypter les programmes. En clair, de donner au lecteur le maximum d'informations de manière à éclairer le mieux possible son vote. (...) C'est à nous qu'il revient de pointer les dynamiques lorsqu'elles surviennent, mais aussi les trous d'air, les erreurs stratégiques, les aberrations programmatiques, etc.".

"Tout autre est le rôle des chroniqueurs, comme Françoise Fressoz, Gérard Courtois ou Arnaud Leparmentier, qui, eux, sont libres de donner leur point de vue", poursuit le médiateur, "en toute subjectivité s'ils le souhaitent". "Le service politique ne roule pour personne. En revanche, poursuit Caroline Monnot, soulignant que "nous le faisons pour Emmanuel Macron comme pour tous les autres candidats importants."

Idem concernant les actionnaires. Ils sont "libres de leurs prises de position", mais elles "n'engagent en rien la rédaction". "Il n'est, en particulier, pas question de 'flinguer' Macron à tout-va sous prétexte de cette prise de position. J'ajoute que je préfère largement ce genre de soutien public à je ne sais quel coup de fil clandestin destiné à faire pression sur nous", assure Caroline Monnot.