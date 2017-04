À 82 ans, elle est DJ dans les boîtes de nuit de Tokyo

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

À l’AFP BB News, Semiko Iwamuro raconte avoir commencé à aimer la musique grâce à son père, qui était batteur de jazz. Même la Seconde Guerre mondiale ne l'a pas empêché d'écouter de la musique. À l’époque, la musique des alliés était proscrite, la Japonaise devait donc étouffer le son de son gramophone avec un coussin pour pouvoir s'adonner à sa passion. Après la guerre, Semiko a été obligée de commencer à travailler dans le restaurant familial de gyoza, et a oublié la musique. Il semblerait qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves.

"Elle a cette énergie qui va au-delà de l’âge et peut égaler toute jeune personne ici", témoigne ainsi à Reuters Fuminari Fujii, un clubbeur de 25 ans.

Celle qui se fait appeler DJ Sumirock préfère de la musique techno avec un soupçon de jazz. Cependant, elle passe également des chansons françaises et écoute de la musique classique.

DJ à 82 ans, vous avez déjà vu ça ? Après avoir tenu un restaurant gyozas (ravioli au poulet), à l'aube de ses 70 ans, la Japonaise Semiko Iwamuro a décidé de totalement change de vie et a trouvé son bonheur dans le monde de la nuit, rapporte le Mashable. Elle a décidé de devenir DJ et a suivi une formation dans une école de Tokyo. Il semblerait qu'elle soit très douée, puisque depuis 12 ans, elle mixe dans de nombreux clubs branchés situés au centre de Tokyo.

