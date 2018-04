71e Festival de Cannes : la Sélection officielle de l'édition 2018 dévoilée

Thierry Frémaux, directeur général du Festival, vient d’annoncer la sélection du 71e festival de Cannes dans le cadre d'une conférence de presse. Selon des informations de Première, les films en compétition et hors compétition viennent d'être dévoilés. La catégorie Un Certain Regard a également été officialisée. En plus de ces programmations, le détail des séances de Minuit et les séances spéciales sont désormais connues.

Le nouveau film d’Asghar Farhadi, Everybody Knows (Todos los saben en espagnol), sera projeté en ouverture du Festival. Le film de clôture n'a pas encore été dévoilé. Le long-métrage projeté à l'issue de la cérémonie sera peut-être le vainqueur de la Palme d'or.

Trois cinéastes français sont présents dans la sélection officielle : Christophe Honoré avec Plaire, aimer et courir vite, Stéphane Brizé avec En Guerre et Eva Husson avec Les Filles du Soleil.

Les instances du Festival de Cannes ont décidé de convier des cinéastes dissidents. Le metteur en scène iranien Jafar Panahi et le cinéaste russe assigné à résidence, Kirill Serebrennikov, présenteront leurs nouveaux projets en compétition.

Le délégué général du Festival Thierry Frémaux a précisé que les autorités iraniennes "recevront une lettre de notre part (du Festival) et des autorités françaises pour autoriser Jafar Panahi à quitter le territoire, à présenter son travail et pouvoir rentrer dans son pays".

La 71e édition du festival de Cannes 2018 se déroule cette année du mardi 8 au samedi 19 mai. Le jury sera présidé cette année par la comédienne Cate Blanchett.

L'acteur, le réalisateur et l'homme de théâtre Edouard Baer sera le maître de cérémonie pour l'édition 2018. Il assurera la présentation des cérémonies d'ouverture et de clôture du Festival.

Films en compétition :

Everybody Knows (Todos lo saben) d’Asghar Farhadi (en ouverture)

En Guerre de Stéphane Brizé

Dogman de Matteo Garrone

Le livre d’image de Jean-Luc Godard

Netemo Sametemo (Asako I & II) de Ryusuke Hamaguchi

Plaire, aimer et courir vite (Sorry Angel) de Christophe Honoré

Les Filles du soleil de Eva Husson

Ash Is Purest White de Jia Zhang-ke

Shoplifter de Kore-Eda Hirokazu

Capharnaüm de Nadine Labaki

Buh-Ning (Burning) de Lee Chang-Dong

Blackkklansman de Spike Lee

Under the Silver Lake de David Robert Mitchell

Three Faces de Jafar Panahi

Zimna wojna (Cold War) de Pawel Pawlikowski

Lazzaro Felice de Alice Rohrwacher

Yomeddine de A. B. Shawky

Leto (L'Ete) de Kirill Serebrennikov

Films hors compétition :

Solo : A Star Wars Story de Ron Howard, projeté en avant-première mondiale

Le Grand Bain de Gilles Lellouche

Séances de Minuit :

Arctic de Joe Penna

Gongjak (The Spy Gone North) de Yoon Jong-Bing

Séances spéciales :

Dead Souls de Bing Wang

O grande circo mistico de Carlo Diegues

Pope Francis – A Man of his Word (Le pape François – Un homme de parole) de Wim Wenders

10 Years in Thailand de Aditya Assarat, Wisit Sasanatieng, Chulayarnon Sriphol & Apichatpong Weerasethakul

The State Against Mandela and the Others de Nicolas Champeaux et Gilles Porte

A tous vents (To the Four Winds) de Michel Toesca

La Traversée de Romain Goupil