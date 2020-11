Confinement : les dealeurs de drogue ne remplissent pas leur attestation, regrette le préfet de police des Bouches-du-Rhône

C'est une séquence de quelques secondes seulement, mais elle provoque la consternation sur les réseaux sociaux. Emmanuel Barbe, préfet de police des Bouches-du-Rhône, était en duplex ce samedi 14 novembre sur BFMTV pour échanger sur l'application du couvre-feu et notamment le renforcement des contrôles. Lors de cette interview, il a expliqué que lors des contrôles, la plupart des personnes comprennent et appliquent les règles. Puis il a ajouté : "j'étais hier sur des contrôles dans des endroits où on vend de la drogue, personne parmi les acheteurs, et a plus forte raison parmi les vendeurs, n'avait d'attestation".

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes n'ont pas manqué de s'étonner du fait qu'il semble que ces individus aient été contrôlés au sujet de leur attestation, et non du trafic de drogue...