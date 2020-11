Philippe Juvin : "Il y a un effondrement des diagnostics de nouvelles maladies graves"

Vente aux enchères de "moments privilégiés" avec des personnalités comme... Julie Gayet et François Hollande

Whatever it takes (against Covid)

Mais pourquoi Christine Lagarde ne dit-elle pas que la BCE est prête à faire tout ce qu’il faudra pour contrer la déflation qui gagne la zone euro via l’Italie plutôt que de se contenter de vouloir "recalibrer" son action ?