Le général Pierre de Villiers estime "qu'il y a désormais un risque de guerre civile en France"

Le général Pierre de Villiers, ancien chef d'Etat-Major des armées, était hier soir l'invité de Thomas Sotto sur RTL. Il a notamment été interrogé sur l'islamisme et sur la lutte contre le séparatisme.

Le général Pierre de Villiers s'est confié sur la situation :

"Après le chapelet d'attentats et dans le contexte de faiblesse actuelle de notre peuple, qui subit la crise sanitaire, la crise sociale et la crise économique, nous sommes vulnérables et il y a un risque de guerre civile. Je ne comprends pas qu'on puisse confiner huit semaines le peuple français et qu'on ne puisse pas renvoyer un imam qui prêche contre la France toute la journée, qu'on ne puisse pas fermer une salle radicale où les prêches sont anti-français".

Le général Pierre de Villiers vient de publier "L’Equilibre est un courage, Réparer la France" aux éditions Fayard.